On je užurbano hodao i u jednom trenutku je samo skrenuo na glavni kolovoz. Jeste da je pogledao i na jedni i na drugu stranu, ali kada je krenuo da prelazi, naišlo je najpre jedno vozilo, pa se on povukao na trotoar. Umesto da odustane i produži još malo do semafora i pešačkog prelaza, on je opet krenuo da pretrčava. E tada je bilo čupavo. Taksi vozilo zamalo ga je pokosilo. Tada je Žika stao i u neverici gledao kako je izbegao udarac. Potom je prešao ulicu i nastavio dalje svoje putem.

Žiko, čuvaj se, trebaš nam.