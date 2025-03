- Mirče se nije isticao u javnosti ni pre razvoda, a ni sada kada je slobodan čovek. On ima novu devojku, izlaze zajedno, ona dolazi na njegove tezge, ali to ne potencira niti o tome govori. Samo njegovi najuži prijatelji su u to upućeni. Njegova izabranica takođe nije deo javnog posla, ali je atraktivna, mlada i lepa - tvrdi naš izvor koji je insistirao na anonimnosti.