-Ja pevam, a on nestane iz kafane, bilo je tu svega. Bila sam i ja ljubomorna, ali mislim da je on više bio ljubomoran na mene. Noge ispod stola su mi bile ubijene od šutiranja (smeh), da ne vidi niko. Svega je tu bilo, kada pričam sa nekim, on me šutira ispod stola. Ali to je sve život, prava kafanska škola, bilo je ljubomore, svađe i svega, ali smo hvala Bogu ostali zajedno – priznala je Šikica.