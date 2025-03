- Ušli smo u vezu kada smo bili klinci, veza je tekla u najboljem mogućem redu, sve je bilo okej, krenuli su problemčići, razišli su nam se putevi. U međuvremenu, ona je bila sa tim "pokojnim verenikom", tako ga nazivaju, bila je sa njim verena, bili su kratko zajedno, pričala mi je da su imali ozbiljne probleme. Raskinuli su, ponovo smo mi bili zajedno, ali smo se razišli kao prijatelji, imali smo konstantan kontakt...Jeste ona malo eksplozivna i ima jezik i zna da odbrusi, ali ja to gledam kroz to da ona hoće da sačuva svoj stav što je potpuno u redu, ali nije toliko toga bilo u našoj vezi...Ona je mene umemorisala kao "pokojnik ne javljaj se", a njega je "verenik", taj verenik je njen dečko, nisam to ja...Rekla mi je da je izgubila dete s njim. Mi smo bili u odličnoj vezi, nije bilo priče o veridbi i trudnoći - rekao je Nikola.