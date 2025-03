- Prošla je ta priča sa Miljanom da se rodilo to dete i to je bila prva rijaliti trudnoća. Sad su se one primile na tu bebu i misle da će to tako da prođe. Dete nije igračka, ne razumem o čemu razmišljaju. Matora je Stefani platila epidural 1.000 evra. U apoteku čim je izašla iz porodilišta 400 evra je koštao račun za sve što je trebalo za bebu. I kolica za bebu je kupila Matora - otkriva Goca Džehverović i dodaje da je Matora bila spremna da Stefanino dete prihvati kao svoje.