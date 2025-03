- Moja žena me prati već 33 godine. Apsolutno se dobro snalazimo. Posle 26 godina karijere, mogu sa sigurnošću da kažem da mi je to najveća podrška. Bilo je tu svega i svačega, ali neko da trpi ne samo Bobana Rajovića, nego uopšte bilo koga. A da je to dugovečno… Nije lako, zaista - rekao je Boban, a potom je spomenuo izazove koji donosi posao kojim se bavi.