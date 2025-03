- Moji su se razveli. Tata je otišao od kuće i nikada me nije zvao. Ja sam bila u petom razredu osnovne škole. To se dešava, oprostila sam mu. On vodi svoj život. Ne znam ni gde je ni šta je. I dalje nismo u dobrim odnosima. Ja se nikada s njim nisam ni posvađala. Mi nikada ništa nismo jedno drugom ružno rekli. Jednostavno, to je prosto tako i nekako s vremenom naučiš da živiš s tim. Nama je mama sve - rekla je Afrika, pa je ispričala kako je izgledao njihov poslednji razgovor: