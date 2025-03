- Imala sam sjajnog prvog muža koji je otac moje dece. Sa njim sam sjajno živela, baš je bio dobar čovek, saradnik, prijatelj, otac pre svega. Sve je to bilo u redu, ali smo po temperamentu bili sever i jug. On je išao na jako odgovoran posao, kada dođe kući, ruča, prilegne da odmori. Odgleda dnevnik, mora da spava jer sledeće jutro opet ide na posao... Ja mislim da celu Evropu mogu da nosim na rukama, svet. Šta god ja kažem da ćemo da uradimo, on kaže ne može, nije to dobro, ajde sutra ćemo. Meni kad neko kaže sutra ćemo, bolje da me ubije. Možeš da kažeš neću, da znam na čemu sam - rekla je Nada i dodala: