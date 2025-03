- Tad je bilo totalno drugačije sve nekako je bilo "s neba pa u rebra " što bi rekli... Imali smo žiri, novinare, neka pitanja. Nas je tada narod birao sto posto, sada vidim da spominju neka nameštanja siguran sam da to nema, da to nije tačno. Sada je to malo komplikovanije nego kada smo mi bili, pevačima je sada mnogo teže da pevaju pred nekim velikim zvezdama....e sad od tada je prošla 21 godina i sve je drugačije tako da ne znam da l bih se prijavio , da li bih mogao da izađem da pevam.

- Ne bih da objašnjavam, jer sam hiljadu puta to objasnio. To je totalno negativno shvaćeno...Umorio sam se od te priče. Ispalo je da smo nas četvoro zli i zavidni, a veze nema sa tim. Možda sam ja prvi glasno rekao to što smo svi mislili da obeležimo 20 godina karijere. Mi smo imali turneju od Amerike do Skandinavije i Evrope. Tada nismo bili svesni toga. Trebalo je da obeležimo to, mi smo se čuli dogovarali. Ja sam prišao i pitao njene pretpostavljene da li je izvodljivo i lepo a njeni menadžeri su mi rekli da ne razmišljaju u tom pravcu . Nismo jednostavno uspeli da se okupimo. Toliko poruka sam dobio pogrdnih, a ljudi ne znaju šta je istina. Niko od nas njoj nije želeo loše, niti da joj Arena bude prazna... Bio sam srećan što je napunila Arenu, ona je super pevačica i ima hitove. E onda kad sam ja rekao da je to karika u lancu koja je neizbežna opet narod....Mi smo tim nas šestoro bez ikog nije... Ja bih voleo da smo sposobni i normalni da obeležimo 25 godina karijere. Mi smo na tim našim koncertima pevali tuđe pesme. Sada imamo više hitova svojih pesama...Ne možemo bez Tanje, ne možemo bez Baneta - završio je priču Nikolić za "Grand".