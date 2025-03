- Odrasla sam na fudbalskim terenima i to mi se nikad nije činilo kao mesto za jednu devojčicu, ali tata je sestru i mene uporno vodio sa sobom. Ko je poznavao Bobana, znao je da živi za arhitekturu i fudbal. Čak i kada je kancer po treći put nemilosrdno napao njegov mozak, rekreativno je igrao i stoički branio gol. Znam da si negde srećan što sam deo ovog velikog projekta - navela je tada Kristina na Instagramu.

- Malo je reći da me je pogodilo. Bila sam razorena i fizički i psihički. Prvo ljuta što me je napustio, onda tužna jer ga nema. To je umnogome uticalo i na moje druge odnose. Izborila sam se sa gubitkom tek posle četiri godine. Druge patnje nisu ni vredne pomena - ispričala je voditeljka svojevremeno.