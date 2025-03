Dragana i Zdravko su dugogodišnji prijatelji, te se i njihovi naslednici druže od malih nogu. Marko je svoje pratioce tad na Instagramu obavestio sa kim je izašao na ručak. On je tom prilikom postavio fotografiju hrane i označio Čolinu stariju naslednicu, koju je ona takođe podelila na svom Instagram storiju.

Čola ne voli društvene mreže

- Deca vole to, poznanstva se tu takođe stiču, a ja od toga bežim. Slabo i otvaram to, svakako je to pitanje generacije i tehnologije, mi smo pisali pisma. Malo pratim društvene mreže, ali postoje ljudi koji se time bave, pa imam informacije. Ćerke vole to, tako i imaju komunikaciju jedni sa drugima, što je u potpunosti okej - istakao je tad Čolić za emisiju "Kod nas doma" i dodao da Una i Lara slušaju njegovu muziku.