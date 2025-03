Njihovo učešće u "Velikom bratu" mnogi pamte, međutim, ubrzo nakon završetka rijalitija, one su se povukle iz javnog života. Danas žive daleko od očiju javnosti, fokusirane na privatni život i retko se pojavljuju u medijima.

Kada je u pitanju Karlo Zagorac, on je danas u srećnom braku. Karlu popularnost koju je stekao u rijalitiju nije prijala, pa je na neko vreme bio napustio Srbiju.

- Period od kada sam napustio kuću "Velikog brata" bio je vrlo stresan po mene, zbog instant popularnosti i previše dokonih obožavalaca onog Karla iz kuće. Pobegao sam iz Srbije da bih se odmorio i da bi me zaboravili. Ne bih ušao u rijaliti ponovo, jer sada imam svoju porodicu, koju ne želim da razvlačim po novinama, ne postoje te pare zbog kojih bi to radio. Imam predivnu porodicu koja nema nikakve veze s "Velikim bratom" i tako će i ostati - rekao je on u jednom intervjuu, dok danas izgleda potpuno drugačije nego nekad.