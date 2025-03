- On hoće da me ženi, ali ja smatram da je još rano. Mislim da treba da uživamo, ne kažem da nećemo uživati ovako, ali smatram da treba i ja da vidim gde ću i šta ću. Rekla sam da ne moram da stanem na taj ludi kamen, a pošto on nije, pretpostavljam da on to želi - rekla je Kija, pa dodala da njenog novog dečka njeni najbliži jako vole.