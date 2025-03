- Moje dete nije raslo uz kult „Živeli kriminalci" i da je dobro baviti se kriminalom. Ja sam to odvojila, kao neka dva paralelna sveta nekako, ne znam kako sam to uspela. Da, mama to radi, donosi neku robu i ne objašnjavam da je to ružni prljavi kriminalac koji donosi nego da je to mama. Mama je „hajduk", jer ti donosi to zlato. Evo ti zlato na stolu, evo ti bunde. Sećam se, kad je imao nekoliko godina, pravili smo tobogan od bundi i on se kliza niz kradene bunde - ispričala je za Grand.