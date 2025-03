- Tad je ona bila devojčica… meni je jako drago što peva. Dok je bila sa Saletom, ova žena nije pevala. A ne znam zbog čega. Rođenje dece bi bio razlog da ne peva. Pretpostavljam da je ona patrijarhalna, da kad Sale peva, ne može i ona da peva. Da sedi kod kuće i čuva decu, jel’ to?

- Pa ne, nego mi smo tako vaspitane žene ovde na Balkanu, da on je Bog i nećemo dirati u to božanstvo, i mi ćemo se diviti tom božanstvu i kako su deca lepa i kako je on dobar…