- Nedavno mi je izašla knjiga o pandemiji i tu u jednom delu ima Nade Topčagić. Kad je bila pandemija, bilo je dve vrste ljudi: jedni koji su se uplašili i verovali u sve i druga vrsta o kojoj ja pišem u romanu, koji su videli da se samo potiru ljudska prava i da je čovečanstvo oduvek živelo s virusima. Pa ko preživi - preživi, ne možete zaustaviti život zbog virusa. Vozili smo se kolima s Nadom i na semaforu je stao auto. Jedna žena je prelazila ulicu i imala je masku, a Nada je otvorila prozor i kaže joj: "Stavi masku na svoju vulvu!" Samo je to rekla "po srpski". Ja sam to stavila u roman jer je to najsažetije rečeno šta je bila pandemija - rekla je na početku Rasova.

- Glumci su poseban soj. To je mnogo teško zanimanje i, da to ne bi govorili, onda se oni kao koncentrišu, ne treba da ih uznemiravate, a meni ta koncentracija krene čim se digne zavesa, a ne ceo dan. Ja se ne družim s glumcima, ne vole me. Smeta im moj humor. Prijateljica mi je Snežana Savić, ali otkad joj se rodila unuka, nema vremena za mene - priznala je glumica.

- Tad je postojala fama i obaveza da devojka mora da uđe nevina u brak. Prvi put sam se zato udala, a drugi put da me ne startuju kao razvedenu ženu, kao što je radio Slobodan Aligrudić. To je bilo još gore. Drugi brak mi je bio baš strašan. On je bio narkoman, ali mi nismo tad znali šta to znači. Kad sam ja probala šta on to smrče i šta radi, bila sam van sebe od toga. Kad sam se prizvala svesti, prvo što sam pomislila jeste kako taj čovek mene može da voli kad ne zna za sebe. I odmah sam tražila razvod. Bila sam očajna zbog te droge, svuda je bilo droge po kući. Nikad nije dao da to uradimo zajedno. Posle su mi pričale komšije da sam noću išla po tuđim stanovima i da sam bila potpuno van sebe. Posle su se javljali narkomani da pitaju šta sam uzela i da bi i oni voleli isto - priznala je Eva.