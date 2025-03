- On je mene upoznao posle mog prvog razvoda i onda me je startovao tako da će iste večeri sve da dobije. A ja sam iz jednog vremena gde su mene učili, prvo se udaj, pa posle skidaj gaće.

- Njega su ubedili da je Stole Aranđelović previše ruralan, da to neće biti dobro za film. A da je on igrao, kao alfa mužjak i ova lepotica, to bi bio još bolji film.