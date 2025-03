- Miletu Kitiću sam mnogo donela, a kada je meni trebala usluga, on je promenio broj telefona. Ja sam bila klinka, tek sam kasnije shvatila da sam ja tu bila i jako bitna njemu, donela sam mu marketing. I danas pevam i znam kako to izgleda. Sve gazde klubova su govorile da obavezno povede malu crnu, niko nije znao kako se zovem. Znači kad sam ti trebala super sam bila, posle kad je on meni trebao da me poveže sa Marinom Tucaković, on je promenio broj telefona - rekla je Sandra Afrika.