- Imali smo vatreno krštene što se tiče njegovog odsustva na početku sezone. Tada smo saznali i za njegovo teško stanje, ali kada ste vi (novinari) došli ovde, mi smo se pravili da se ništa ne dešava. To je bilo toliko teško, svi smo se slomili i još tada znali da ništa više nee biti isto. Svaki milimetar ovog studija nas podseća na njega i to će zauvek biti tako. Jako je teško, ali znamo da je ovo nešto što je on najviše voleo i zato ćemo se truditi da budemo na nivou koji je on očekivao.