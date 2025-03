Lidija Graovac iz Beograda i Danijela Ritan odmerili su snage u međusobnom duelu u muzičkom takmičenju „ Zvezde Granda “ a u prvi plan palo je to što se Aleksandar Milić Mili našao na udaru kritika svojih kolega jer su svi bili inspirisani izborom pesme koju je predložio kandidatkinji.

-Zato što su preslatke, potrudile su se , prelepo izgledaju. Kandidatkinja borj jedan me je tako iznenadila sa ovom pesmom „Trebala sam muško biti“… Pesma je iz ’41. kad je počeo Drugo svetski rat. Bile smo ti i ja u partizanima – našalila se Ceca odgovarajući na primedbu Marije Šerifović i nastavila:

-Baš si me prijatno iznenadila i zamisli, ja sam otpevala „Trebala sam muško biti“ umesto Marija to da otpeva.

-Pa je l’ si me vodila pozadi? Pa videla sam. Pusti me da pričam – rekla je Ceca.

-Bravo za tu Cecinu pesmu. Znaš kako me vratila u vreme kad sam bila devojčica, to je bilo jako davno – rekla je Snežana, a na Cecino pitanje da li je i ona trebalo da bude mupško rekla je:

Marija je uzvuikivala „baba, baba“, a Ceca je rekal da to što je u ozbiljnijim godinama pevačica dobila dete nije olakšavajuća okolnost.

-Devojke se pripremile, otpevale to najbolje što su umele. Na sceni su vrlo, vrlo… pa dobro, može se reći i seksi – rekla je Ana.

-Kandidatkinja broj jedan, pređite na Šumadiju. Mislim da ti to mnogo bolje stoji, iako deda Pantelija to ne razume. Ali reći ću mu ja preko veze – rekla je Viki i pokrenula diskusiju na račun Milija.

-To je šala na nivou ’74. ! ‘Alo bre, 21. vek je, pogledaj kao čovek treba da izgleda, da priča – burno je ragovao Mili, a nakon žamora Viki je poentirala:

-Sunce, ti si bila kod mene u timu davno, davno. Samo ću ti reći, kad neko peva ultimativni hit kao što je prva pesma, a pričam ti ovo stvarno sa jako puno ljubavi jer si bila kod mene, ne možeš da se uključiš u durgom delu pesme od stiha „To mi je poznata stvar“. Sve do tada si se šunjala, tražila, falširala. Jovana je odradila pesmetinu koja se peva svuda. Iz WC-a, iz frižidera izčlazi, to je odradila odlično. A pri tom ti si neko ko je školovan vokal, znači ne možeš sebi to da dozvoliš. Druga pesma, opet pevaš kao „frozen“, što sam ti govori osve vreme. Molim te, ideš u baraž. Zgazi drugu pesmu. Nemoj da sae štediš. Pukni ženo, pukni zoro!