Radim punom parom, drage moje abronošice. Doduše, jedini posao koji imam i jeste prikupljanje abrova iz svih sfera našeg društva. Dominiram samo tako jer su mi izvori non-stop na terenu i samo javljaju. Juče sam dobila najsvežiju informaciju i tiče se jedne voditeljke.

Ona ima buran ljubavni život. Zvaćemo je Šerka, a njenog muža Perko. E sad, jedno od njih dvoje je bilo neverno, pa su dobili picajzle. To su vam stidne vaši koje se uglavnom prenose putem seksualnog odnosa. Perko je osetio tegobe i otišao kod svog urologa i, kad mu je saopštio da ima stidne vaši, hteo je da iskoči iz svoje kože od blama i stida.

Čim je završio sa pregledom, pozvao je svoju dragu i saopštio joj šta ih je snašlo. Ona je bila u čudu. Nije mogla da veruje i počeli su jedno drugo da optužuju za prevaru. Ona je bila u kafiću i svi su čuli o čemu priča. Vest se munjevitom brzinom proširila društvenim mrežama. Šteta samo što nije toliko i popularna, pa se o njoj ne piše. Sada pokušavaju da reše to kako bi se voleli do kraja života. Ali najteže im pada to da utvrde među sobom ko je bio neverni Toma.