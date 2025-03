Prodaja i preprodaja luksuznih vozila mu je uža specijalnost. Zato se i predstavljao kao biznismen, a paravan su mu bila dva ekstremno skupa automobila koje je vozio. Međutim, kako smo saznali od izvora iz Hrvatske, on je navodno višestruko osuđivani prevarant i lopov. Mario je navodno u Hrvatskoj prevario više osoba poslednjih godinu dana prodajući im ukradene luksuzne automobile.

Izigrani ljudi ga traže zbog prevare više od 500.000 evra, a pevačica je ostala i bez dečka i bez četvorotočkaša. Evo o čemu je reč.

- Milica je vozila solidan auto i želela je da ga promeni, a Mario joj je ponudio idealno rešenje. S obzirom na to da se bavi preprodajom vozila, predočio joj je da njen auto proda, što je i učinio. Novac je uzeo, a njoj je doterao auto iznajmljen preko rentakar agencije, koji je bio opterećen lizingom. Zbog neplaćenih rata za taj auto došli su ljudi iz Hrvatske i oterali auto iz njene garaže. S obzirom na to da ona nije bila upućena šta se dešava, Mario joj je rekao da su ukrali auto. Tek kad je saznala pravu istinu, shvatila je da je izmanipulisana i da je on sa njom iz čiste koristi - govori sagovornik Kurira i dodaje:

- Svaki dan joj je govorio da će stići njen auto, ali od toga nije bilo ništa. Milica nije znala šta ju je snašlo. Da li će da ga tuži i kako će da nadoknadi materijalnu štetu, nije poznato, ali ju je sramota u šta se upustila i kako je ispala lakoverna. Ona mu je verovala i opekla se kao i mnogi - priča naš izvor.