- Sto njih me zvalo, koje nikad nisam video u životu i koje ne znam, koji su me gledali, pošto sam ja svirao milion koncerata. I tako, pisali, donirali, ušao sam normalno u lovu, više nisam slepac. Vera mi se učinila kao neka najdivnija osoba po glasu, razumeš. I došao sam tu, i ona kaže, ja imam ovu skromnu kućicu od 200 kvadrata, valjda ti neće biti tesno. Ja kažem, neće sigurno. I kupi mi auto, pazi. Mislim, Vera je divna jedna žena.

- Prezadovoljan. Ne ljubav, nego uopšte. Celim svojim životom sam zadovoljan. Inače, svirao sam i sa Točkom, to nisam napomenuo. Sa Čukićem 35 godina, sa Yu grupom 10. I oni su donirali. I Čukić. Svi su donirali, znaš. To je sad bilo u Zemunu, organizovana je svirka zbog mene. Nije bilo nešto mnogo ljudi, ali je bilo divno. Skupilo se jedno 50-60 hiljada. Bilo okej.

- Jeste, plakao sam ceo dan. Ja sam ga znao iz vremena Arkana, onda ga nisam video jedno 30 godina, nažalost. Ali kad sam čuo tu priču zvao me čovek, kaže, Toni Montano je umro zbog tebe. Imao je moje slabo srce, kada je pročitao tu priču, on je umro. Mislim, to je nenormalno. Neću više nikada... Družili smo se za vreme Arkana, dok je bio živ. Da, da. On je bio u ratu s njim, ja nisam hteo da idem u rat. Prošao je suve i svašta. Nisam mu bio na sahrani u Bojniku. Zato što nisam ni znao kada je sahrana, ništa ne znam, ni gde je, ni šta je. Čuću se sigurno sa njegovom rodbinom.