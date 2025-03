- Krajem devedesetih sam započela medijsku karijeru, ali prvo kao glumica u trsteničkom pozorištu, radila sam dugo sa našim glumcem Slobodanom Ćusićem, on je bio reditelj predstava koje sam igrala, a uporedo sam vodila na televiziji u Trsteniku. Za potrebe predstava sam pevala, to mi je bila uloga, onda sam i nastavila da se bavim pevanjem, a s obzirom da to iziskuje puno rada, truda i vremena, moralo je nešto da pretrpi, tako da je moja prva ljubav - pozorišne daske su zamenjene mikrofonom.

U medijima se dosta spekulisalo o njenom odnosu sa Sašom Popovićem, kao i da ju je on navodno izbacio iz Granda. Kako je istakla, to nije istina.

- Puno se pisalo o tome da me je Saša Popović izbacio iz "Granda" zbog tih paparaco fotografija, ali to jednostavno nije istina! U nedostatku informacija, ljudi pišu razne stvari, a ja se nisam trudila da to demantujem. Saša i ja nikada nismo bili u lošim odnosima. Tada sam čekala papire za preseljenje u Ameriku, gde živi moja porodica, i dobila sam ih baš u trenutku kada su se desile te fotografije u toplesu. Dobila sam priliku da se preselim u Ameriku i iskoristim šansu da dobijem američke papire. Mogla sam ostati u Srbiji i nastaviti muzičku karijeru, verujem da bi sve bilo u redu, ali sam želela da budem sa majkom, i to je jedini pravi razlog mog dolaska u Ameriku. Saša me nikada nije izbacio, barem ne da ja znam, jer mi to nikada nije rekao. Verujem samo u ono što mi neko lično kaže, a ono što drugi pričaju...