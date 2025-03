- Daleko od toga da nisam emotivan, lagan, da ne znam... Ne, ne... Naprotiv, veruj mi, ali ne plačem zbog žena. Kad Zvezda izgubi neku utakmicu, bukvalno me glava zaboli! - rekao je on, a na pitanje voditeljke da li je slobodan, rekao je: "Znaju tvoje drugarice već... Vrlo dobro znaju".

Kalinić se iselio iz stana, krah braka se desio odavno Kako se uveliko priča, Sandra i on rešili su da stave tačku na svoj brak još početkom prošle godine, kada su rešili da je za njih i njihovu decu najbolje da svako krene svojim putem.

On je ubrzo napustio zajednički stan na Voždovcu, u kom su godinama živeli, pa je odmah započeo sa traženjem nove nekretnine za sebe. Nakon selidbe iz porodičnog stana, u kom je živeo s bivšom suprugom Sandrom, privremeni smeštaj našao kod svoje majke. Ipak, nakon što se vest o razvodu pročula u medijima, on je brže-bolje iznajmio sebi novi stan, i to na Vračaru.