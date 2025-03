Mia Borisavljević godinama je u fitnes biznisu i mnoge devojke i žene treniraju uz pomoć sprava njenog brenda. Jedna od njih bila je Leposava Bajković, koja tvrdi da su joj u jednom od salona koji koriste Mijinie aparate spržili kožu na stomaku. Ona je, prema njenim rečima, završila na operaciji zbog čega će tužiti salon

Leposava Bajković tvrdi da su joj u jednom salonu na Novom Beogradu, koji koristi fitnes aparate sa imenom brenda Mie Borisavljević, spržili kožu na stomaku. Ona je, kako kaže, završila na operaciji, zbog čega namerava da tuži salon.

Tim povodom smo stupili i u kontakt sa popularnom pevačicom koja nam je otkrila svoju stranu priče, te tvrdi da sa ovom neprijatnom situacijom nema nikakve veze, kao i da misli da je u pitanju iznuda novca.

Leposava kaže da je proživela agoniju kada joj je nestručo lice odradilo tretman

- To se desilo 6. februara. Otišla sam na tretman za izbacivanje viška vode iz organizma. Dočekala me je žena po imenu Jelena, s kojom sam se čula pre toga, a koja mi je rekla da je vlasnica salona. Objasnila mi je da se svi saloni vode kao Mijini, ali da je taj na Novom Beogradu papirološki njen - započela je priču Leposava i nastavila:

- Prikopčala me je na aparat, ali nije stavila deo zaštitne opreme koji bi sprečio prženje kože, to su mi kasnije lekari objasnili. Žalila sam se da me pecka, bilo je neprijatno i sve intenzivnije, ali mi je govorila da je sve u redu, da tretman nije u potpunosti bezbolan i da je normalno osećati peckanje. Čim se tretman završio, videla sam promenu na stomaku. To su bile ogromne opekotine, ali mi je Jelena rekla da to nije ništa strašno i da hladnu vodu nanosim na oštećenu kožu u toku dana.

Nakon toga je, kako Leposava tvrdi, završila u bolnici:

- Sutradan su se pojavili ogromni plikovi puni limfe. Ponovo sam je pozvala, ali mi je Jelena rekla da je to moj problem. Nikad se više nije javila - kaže Leposava i nastavlja:

- Nedelju dana sam išla u ambulantu na Avali, nakon toga su me uputili na VMA, gde sam ležala dve nedelje. Koža stomaka je počela da se nekrofiliše, to jest da odumire, pa sam prebačena na hirurgiju. Pošto su u pitanju duboke rane koje su mogle da se inficiraju, da mi ugroze život, morala sam hitno na operaciju transplantacije kože.

Tu se njene muke, kako kaže, nisu završile.

- Kožu s butine su mi presadili na stomak. To "dranje" stvara velike bolove, sada me boli i noga. Nakon operacije su bolovi bili toliko jaki da sam tri nedelje bila nepokretna. Sve to jer je nestručna osoba odlučila tako.

Leposava se od tada, kako ističe, nekoliko puta čula s Miom.

- Ta Jelena mi se nije javila. Njen suprug mi je poslao poruku, ali sam tada ležala na intenzivnoj nezi i nisam bila u stanju da gledam telefon. Mia me je nekoliko puta zvala, pitala kako sam i nudila kompenzaciju. Rekli su mi da žele da mi isplate 1.500 evra kako bi nadoknadili moje troškove. Da se ne lažemo, od 6. februara do danas sam toliko para potrošila samo na zavoje. Odlučila sam da ih tužim. Dala sam Jeleni 150 evra za 16 tretmana, naravno od fiskalnog računa nije bilo ni traga ni glasa. Moj prijatelj je kasnije otišao po te pare - završava priču Leposava.

Stupili smo u kontakt sa Jelenom Radmanović, vlasnicom salona, koja nam je otkrila svoju stranu priče.

- Leposava je bila na tretmanu u salonu, ali nije istina da me je bezuspešno zvala, kao ni da se nismo interesovali za njeno stanje. Žena se nakon tretmana požalila na crvenilo, ali je potom uplatila još istih tretmana. Kasnije smo joj poslali poruku na društvenoj mreži preko koje je s nama kontaktirala i pitali je da li je dobro, predložila sam da joj vratimo novac, što se i desilo. Odgovorila je da će s nama kontaktirati njen advokat. Do danas nisam dobila nikakvu poruku niti poziv ni od Leposave ni od njenog advokata, ali su zato kontaktirali s Mijom Borisavljević. Ona mi je rekla da joj je Leposava tražila novac i to je sve što znam.

Mia tvrdi da nije odgovorna

Pozvali smo Miu, koja kaže da joj ceo slučaj liči na iznudu novca.

- Upućena sam u sve. To je franšiza mog brenda koji ne pripada meni, već Jeleni Radmanović. Nisam odgovorna za taj salon, ali osećam moralnu odgovornost jer brend nosi moje ime. Mislim da bi prvo trebalo da se Leposavina priča detaljnije istraži i da se pokažu dokazi da se sve to dogodilo u tom salonu. Čula sam se sa izvesnom Leposavom, to je istina i s ljudske strane mogu da kažem da mi je iskreno žao što joj se dogodila nesreća, ali pre svega mora da se utvrdi da li je to bilo u salonu na Novom Beogradu. Bez obzira na to što sam joj rekla da nisam odgovorna ja i da treba da razgovara s Jelenom, žena koja se predstavila kao njena advokatica je od mene tražila ogroman novac. Rekla je da s Jelenom neće ni da razgovara, što je po meni neprofesionalno, jer advokat mora da zna da mora da razgovara s vlasnikom, a ne s nosiocem brenda. Zbog toga mislim da je u pitanju klasična iznuda. Ponovo kažem, salon nije moj, niti sam ja držala treninge, niti neko od mojih radnica, a od Jelene ste dobili izjavu, pa možete da sklopite kockice da li je u pitanju iznuda ili nešto drugo - rekla nam je Mia.

