- Ne! Vidi, mi smo prve dve godine u vezi vezi, posle toga je bilo bez veze. Ja njemu ništa nezameram. Niti on meni. On je generalno dobar dečko. Stvarno. Nemam šta da mu zamerim. Niko nije ulazio u dubiozu naša veze, samo izvrću i uvrću neke stvari.Bila bih neiskrena kada bih rekla neke loše stvari o njemu-bila je iskrena.

- Pa nije jer nema šta, nisam ni ja nešto loše rekla. Evo nije on mene varao jer mi nismo tada bili u vezi. Mi smo raskinuli, neko vreme nismo bili u vezi i on je u toj pauzi bio sa kim je bio. Počeli smo opet da se kuckamo, otišli na piće i ne mogu da kažem da me je varao. Ja sam to par puta objansila, verujte da mi je muka to da objašnjavam -rekla je Sandra za Scandal.