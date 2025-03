Snimili su spot za pesmu "Džaba, džaba" u kojoj američki predsednik Donald Tramp svira klavijature, skače iz aviona i pozira s Đoletom

Poznato je da Đole Đogani otkako se pojavio na sceni prati svetske trendove. Na našoj sceni popularisao je plesne korake i od toga napravio unosan biznis, a onda je napravio i grupu Đogani fantastiko, s kojom je harao u regionu i ređao dens hitove. Posle toga je sa suprugom Vesnom pokrenuo novi muzički pravac Balkan bit, koji je bio aktuelan od 2010, a uspeli su i da naprave nekoliko slušanih pesama u trep fazonu, poput numere "Dodiri", koju im je napisala Senidah.

Zadovoljan reakcijama

E sad je na red došla veštačka inteligencija, koja je pravi hit u svetu i to ne može da prođe bez Đoleta. On i Vesna su snimili spot za pesmu "Džaba, džaba" u kojoj američki predsednik Donald Tramp svira klavijature, skače iz aviona i pozira s Đoletom. Komentari na društvenim mrežama su urnebesni. Ljudima se dopada kako je Đole pomoću veštačke inteligencije napravio zanimljive kadrove, a on za Kurir kaže da je i sam zadovoljan reakcijama.

- Dosta se priča o veštačkoj inteligenciji u oblasti muzike. AI je uzeo maha i ja sam došao na ideju s mojim ljudima da to radimo. Mi smo prvi to uradili na našim prostorima još na leto smo to uradili. Pesma je kao i spot zajebancija. Mi smo radili i ozbiljne pesme i balade, sve to znamo da uradimo. I sad smo napravili kontrapriču. Uvek imamo neku foru, kao "Idemo na Mars", "Nema više cile-mile", uvek nešto prvi uradimo. Ljudi su očekivali šalu od nas i eto, uradili smo nešto da se malo ljudi opuste. Grupa Đogani ima tu neku zabavljačku celinu. Jedini možda imamo taj opus da možemo da radimo sve. Ja samo još operu nisam, ali očekujte uskoro. Imao sam jednu pesmu, ali to je bilo davno s Oliverom Njegom - kazao je Đole i dodao:

- Vidim da me ljudi pitaju šta radim ovo, ali, ljudi, muzika je zabava. Buđenje emocija u raznim segmentima. Nismo mi Merlin i Čola pa da imamo neki svoj kalup. Ne smem da vam kažem koga sam još sve hteo od ličnosti da ubacim, tu su bili Đoković i Jokić sa svojim konjima, ali to će biti možda u nekom narednom projektu. Pripremam još mnogo novih stvari. Ali ovo je baš - hajde malo da se smejemo i zabavljamo - kaže on.

Na naše pitanje da li je pomoću veštačke inteligencije isplativije napraviti spot odgovorio je:

- Moj montažer je mnogo više u tome nego ja. Postoji nekoliko vrsta veštačke inteligencije. Ta neka tehnika 3D može da te promeni da ne ličiš mnogo na sebe. U ovoj varijanti mi ništa nismo snimali, samo se slikamo s više strana u okretu, to je ta neka najnovija tehnika. Sve može veštačka inteligencija. Što se cene tiče, kad snimaš onaj pravi, standardni spot, to košta mnogo. Zamisli da odem u Dubai i nađem ovakav avion, pa to ne bi mogao niko da plati. Za ovo ne treba scenografija ni ostale bitne stavke kad se snima spot, mnogo, mnogo je jeftinije ovako - rekao je Đole za Kurir.

