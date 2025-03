Majka voditelja Milana Miloševića mesecima je u bolnici gde se njegovoj majki Rajki bore za život, a on je redovno obilazi.

Milan svake godine pravi gala žurku povodom rođendana, ali kako kaže, ove godine nema ništa od toga, jer mu nije ni do života, a kamo li do slavlja.

- Juče je posle 65 dana šok sobe i intezivne nege prebačena na odeljenje. I dalje je kritično, ali je stabilnije nego što je bila do sada. Nije na respiratoru i skinuta je sa aparata - rekao je Milan za Informer i dodao da je ovo prvi rođendan kojem se ne raduje.

- Ovo je prvi rođendan kom se ne radujem, tog dana je i moj i njen rođendan. Prvi put ga neću slaviti, niti mi je do rođendana iskreno. Znaš koliko je sati, jer znaš koliko ja volim rođendane. Kad pomislim samo na bilo kakvo slavlje, nije mi dobro. Neću slaviti rođendan i vidim da se već svi pitaju šta je sa mnom, kako nema pozivnica, navikli su da ja to mesec dana ranije pošaljem. Zaista mi nije do toga, majka da mi umire u bolnice, a ja da slavim rođendan.