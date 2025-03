Slušaj vest

Stanislav Krofak ušao je u pretkodnu sezonu "Elite" kao bivši dečko Mione Jovanović, a razlog njegovog učestvovanja u rijalitiju je to što se njegova sada već bivša devojka zbližila, a potom i uplovila u vezu sa Nenadom Aleksićom Ša. Međutim, Stanislav u beloj kući nije mnogo gubio vreme, pa je brzo smuvao Maju Marinković.

U međuvremenu je počelo i da se dosta priča o njegovom privatnom životu, a onda je i on progovorio. Krofak je ispričao priču o svojoj bivšoj ženi, kako mu je nakon razvoda sve uzela i firmu i novac, a onda šokirao tvrdnjom da su se razveli jer ga je prevarila. Priznao je i da je on bio neveran, ali da je ona to njemu tada oprostila.

1/5 Vidi galeriju Stanislav Krofak i Maja Marinković Foto: ATAIMAGES, Printscreen Instagram

- Bio sam u braku i prevario sam suprugu, ali sam priznao. Bio sam napolju sa prijateljima, našao neku žensku i desilo se. Moja žena je to saznala posle pet dana i onda mi je vratila istom merom - počeo je Stanislav pa nastavio:

- Ali ja sam to odmah rešio. Prošlo je godinu dana od moje prevare kada je ona meni to uradila. Ali ja sam sve saznao. Namestio sam pratnju i rešio stvar. Posumnjao sam, namestio svoje ljude i saznao sve. Ostavio sam je i kraj. Nazvao sam je i pitao gde je. Ona mi kaže kući. Ja joj pošaljem slike i snimke i ćao. Ona je pokušavala da me vrati, ali ja kad kažem kraj kraj je i bio. U njoj je problem, ne u meni. To još traje, jer smo imali firmu, pa dok se sve to podeli i taj haos - rekao je Krofak, koji je pre nekoliko dana pričao kako je zaradio novac:

- Došao sam u Zagreb sa 40 evra. Sa 18 godina sam otišao u Zagreb, moji su živeli na selu. Moji su rekli gde ćeš tamo i moj otac je rekao vratiće se on za par dana. Spavao sam kod rođaka 15 dana, nisam imao da mu platim i on me izbacio napolje. Pa sam radio kao konobar i tu sam spavao po terasama 4-5 dana. Zatim me je primio deda od devojke s kojom imam dete. Ja sam radio kao vodoinstalater i onda sam vremenom počeo da radim zgrade. Radio sam u jednoj firmi i prijavio se da uđem u gradsko-stambeno, da održavam zgrade. Firma mi se vodila na bivšu ženu i ona mi je uzela sve kad smo se razvodili. Uzela mi je oko milion kuna. Sa njom imam dete, uzela mi je i sve radnike. Onda kad se desio zemljotres, radili smo sanaciju zgrada i brat mi je pao sa zgrade i jedva ostao živ. Na kraju sam opet počeo iz početka i sad sam uspeo da stvorim 9 kamiona, sad me svi znaju u Zagrebu i ljudi me vole ' ispričao je Krofak.

Nakon njegovog izlaganja u "Eliti" redakciji Kurira stigao je mail od sadašnjeg supruga bivše žene Stanislava, koji nam se predstavio kao Siniša, a koji je napisao da više ne može da ćuti i da to što rijaliti učesnik priča nije istina, jer je istina mnogo gora.

- Ne pratim "Elitu" niti sam fan takvog programa, ali ne mogu dopustiti da osoba koja je bivši muž, koji je moju ženu uništio finansijski i emocionalno, a najgore fizicki maltretirao i pretukao, radi samopromocije i prikazivanja sebe kao velikog biznismena i borca kroz život ponižava moju sadašnju a njegovu bivšu ženu. Ona ga nije nikada varala, niti je uzela jedan njegov evro, već je plaćala dugove, lizinge, otplaćivala je ono što je otuđio, a nju i njenu firmu ostavio bez alata za rad - napisao je Siniša u jednom mejlu, a onda poslao i drugi:

- Uz sve dotični pošteni je stvarno sposoban. Stanislav je svaku firmu s kojom je poslovao doveo do nekog visokog nivoa poreznog dugovanja, te iste firme je gasio i selio na osobe bez perspektive uz naknade. Otvarao je nove na članove familije, tako daje utisak uspešnog preduzetnika. Međutim, nije uspešan. Iznos lizinga je natovario na firmicu od svega par radnika koji kopaju i rade fizičke poslove da pokrivaju dugove i bahatost gazde Krofaka. Na dotičnog lažljivca nisam ljubomoran niti me lično zanima, niti ga se bojim kao nekog virtualnog mangupa iz rijaliti šoa, ali kao otac deteta njegove bivše žene i kao staratelj sa svojom ženom njegove ćerke apelujem na dotičnog da ne uzima moju ženu u usta jer bi mogli početi sudski i medijski otkirvati prljavi veš finog i kulturnog lažova i manipulatora - naveo je i dodao:

- Ima tu još svega, pa i snimanja po kući sa skrivenim kamerama žena u odnosima. Sa njim su uglavnom klinke i udate žene. Za sve postoje pisani dokazi, od toga kako je prebio ženu do toga kako je ukrao mašine i napravio slične. Sramotno da priča da je spavao u kafiću, a pokojni deda njegove bivše supruge mu je digao kredite za alat i dao celoj porodici da žive kod njega. Da nije bilo žene i njene porodice, ne bi imali šta da jedu. A da ne pričam o njegovoj porodici... Ima tu svega... - napisao je Siniša.