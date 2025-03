Njihova veza traje više od pola godine, čak su i na putovanja išli zajedno, a o tome je Kurir prvi pisao pre par meseci. Prema rečima našeg sagovornika koji je do detalja upućen u ovu priču, varnice između Milice i Stefana su sevnule na prvi pogled.

- Čim se posle porođaja vratila poslu i nastupima, Milica je više vremena provodila van kuće. Nikola je imao maksimalno poverenje u nju, čuvao je zajedničko dete dok je ona pevala. Jednom prilikom je radila na veselju i umesto da se vrati mužu i bebi posle svirke, što je do tada uvek bio slučaj, ona je otišla na sledeću zabavu. Tako je i upoznala Stefana. On joj je prišao i varnice su sevnule među njima - kaže on i dodaje: