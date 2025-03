- Ja bih pre rekao da zvuči autentično balkanski, mislim da mi to dugo nismo radili. Mislim da nije bilo izvođača koji su ovako nešto mogli da iznesu, makar ne da sam ja to video. Kvalitetne stvari, emocija, to nikad neće biti zastarelo - kazao je Princ od Vranje za Radio S1.