Pevačica Nadežda Biljić i njen suprug i menadžer Toma Panić nikada se nisu ustezali da iskreno pričaju o svemu, te su u više navrata javno govorili o problemima sa kojima se pevačica susreće na estradi.

Tako je sada Nadežda, iako nije htela da imenuje nikog od kolega, naglasila je da se većina ponaša kao da ona ne postoji.

- Shvatila sam da za devedeset odsto estrade ja ne postojim, tako se ponašaju... Nikad me niko nije podržao, nikad me niko nije spomenuo za neke duete, za nešto... Da ne ispadne da se sad ja tu nešto žalim. Oni su nepostojeće figure u mom životu, mogu samo da nastave da podmeću nogu, a isto tako ne želim da im pominjem imena. Ako žele sopstvenu reklamu, neka dođu ovde u emisiju, pa neka pričaju. Ja sam ovde da pričam o sebi - ispričala je Nadežda u emisiji "Amidži šou".

Biljićeva je istakla da takvo ponašanje naročito ne priliči starijim kolegama.

- Postoje neki koji su blizu penzije, a ne žele to sebi da priznaju, pa misle da ću ja da se uplašim njihovih postupaka koji ne priliče godinama i karijerama. Njima želim sve najbolje. Nadam se da nekada u životu, kada budem radila svoj solistički koncert, da ću ih pozvati drage volje, sve te koleginice i kolege, da budu u prvom redu, da im posvetim pesmu, da uživaju u mojim uspesima, pa da vidim šta će tada da urade - rekla je pevačica u emisiji.

