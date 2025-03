Neobičan život pevačice vodi nas do Jordana, odakle je pevačicin otac. Ističe da zbog kompleksne situacije u ovoj zemlji, nikada nije boravila tamo, no i da se iza rastanka njenog oca i majke krije filmska priča.

- Retko ko zna da sam iz mešovitog braka. Otac mi je iz Jordana, došao je u Niš na studije ekonomije.Osamdesetih godina je bila popularna razmena studenata. Sudbina je učinila svoje da upozna moju majku i to je zaista bila velika ljubav. Na kraju ta priča nosi i dosta bola. Kako je u to vreme sve to u Jordanu bilo sasvim drugačije, mešoviti brak za porodicu mog oca nije bilo prihvatljivo rešenje. Nakon studija, moj otac i majka dobili su ćerku, moju stariju sestru koja je rođena u Srbiji i vratili su se u Jordan, no tek tu počinje prava drama. Moja majka bila je prinuđena da doslovno pobegne iz Jordana dok sam još uvek bila u stomaku, a sestru nažalost nije mogla da povede sa sobom. Trideset godina tražim odgovor i kontakt,do toga još uvek nisam došla - zaključuje pevačica čiji život prati zaista nesvakidašnja priča.