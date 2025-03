- Vidite i sami sve, šta da vam kažem? Tuga i jad. Ovde sam svakodnevno i sve se nadam da će se ovde kod Slađane na grobu nešto promeniti, ali ništa. Nema žive duše, svi su je zaboravili. Je l' ona to mučena zaslužila? Pre nekoliko meseci bili su ovde ovi kamenoresci koji su isklesali njeno ime i godine rođenja i smrti. Verovatno je to jedan od njene braće platio da se to uradi. Kad sam videla da su joj pogrešili ime, samo što nisam pala u nesvest. Takvoj umetnici to da se desi, strašno. Veliki propust. To je sad nemoguće popraviti. To ko da je klesao, kao da je bio pijan. Da je neko bio od njenih, sigurno bi to video i napravio haos. Nema niko ni sveću da joj zapali, ni cvetić da joj donese. A tek je prošlo godinu dana - rekla nam je ogorčena i tužna sagovornica.