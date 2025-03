- Ja sam Saleta video u maju prošle godine, pre nego što je polomio nogu. Svratio sam na snimanje "Zvezde Granda" i tada je on kupio "ferari". Pričali smo o tome, šalili se kako je kupio i crveni i beli. Sve je bilo super! Video sam ga onakvog kakav je i bio, nasmejan, raspoložen, pun energije. Negde u julu mi je menadžer saopštio da su velike šanse da se vraćam kao voditelj u "Zvezde Granda", ali mi to nije saopštio onako sa ushićenjem... E onda mi izgovara da je Sale bolestan. Mada sam ja mislio bolestan je trenutno, grip...Međutim,kada je izgovorio od čega boluje izgubio sam se! Nisam ga video od kada sam se vratio u projekat, imao sam priliku da se čujemo vezano za emisije i jednom na video-poziv. Ostaće večna žal što ga nisam video još jednom - rekao je Milan u emisiji "Minsko polje" i nastavio:

- Svi smo se nadali da će on da se izbori i da ozdravi, ali kako je vreme odmicalo shvatali smo koliko je sve ozbiljno. Nekako i to

proročanstvo u koje je on možda i verovao jer mu je Baba Vanga sve pogodila... Znaš kako, imam ja svoju neku teoriju. Ona je sve

možda videla, ali zamisli da mu je rekla, pa i ja da mogu da vidim tako nešto nikad ne bih rekao. Možda bi se mnogo pre razboleo da je znao istinu, psihički to nije lako podneti. Ovako mu je rekla potpuno neku drugu priču gde se on nije zamarao jer mu je rekla da će doživeti 86 godina! Vidite, Saša se redovno kontrolisao, on je bio neko ko i te kako vodi računa o zdravlju, živeo je zdrav život, ali sudbina je takava. Meni je baš teško, evociram uspomene stalno - priča pevač i voditelj i kaže da je razočaran jer mnogo kolega nije došlo na Sašinu sahranu.