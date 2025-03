Uputili smo se do kuće u kojoj boravi Cecina majka. Nalazi se u blizini pijace, odmah pored pruge. Na prvi pogled, niko ne bi pomislio da ona pripada Ražnatovićima. Kuća je ograđena visokim zidom i metalnom kapijom, jedna strana fasade je završena, a primetno je da se dvorište ne održava uredno. U blizini se nalazi prodavnica za decu, čiji nam je vlasnik potvrdio da to jeste kuća u kojoj boravi Mira Veličković.

- On i Ceca su pomogli i OFK Žitrađa. Dolazio je on ovde sa Cecom ranije, sedeo je tamo preko puta s njenim ujakom, oni su se baš voleli. Ja sam njima zahvalan za to što su uradili za ovu opštinu, ostalo me ne zanima. Ima tu u blizini Cecine stare kuće pijaca, odmah iza bazena. Ona je iz svog džepa dala pare da se asfaltira pijaca i da se dovede u red. Majka joj je jako fina žena, vredna i radna. Gaji stoku, živinu, sprema im zimnice, pa je non-stop je u staroj onoj kući. I Slobodan je dobar, njega slabije viđam u poslednje vreme - rekao nam je Dejan.