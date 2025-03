- Mislim da malo preterujem. Nisam ga razmazila. Najveći kompliment je kad mi kažu da mi je sin vaspitan. Pre nekoliko dana mi je mama njegove drugarice iz srednje škole rekla da bi volela da njen sin bude kao moj. Isplati se kad se na vreme ulažete u svoju decu. Ja sam sada stvarno prezadovljna. Njegovo prvo zaljubljivanje je bilo u sedmom razredu, to je bilo pakao. Ta devojčica je bila nemirnog duha. Možda je bezveze da pričam detalje, roditelji su joj jako poznati. To je otišlo do te mere, mislim to je strašno, ali ja sam takav "frik kontrol"... Videla da se mom sinu nešto dešava, on mi je rekao da se zaljubio, ali to nije bilo ponašanje po mom kriterijumu. Ja sam celu noć provela na njegovom telefonu, sve isproveravala, videla da to nije kako treba. Došla sam čak do roditelja, razrednih, direktora. Na kraju je ona otišla iz škole. On se tada toliko naljutio na mene, ali mi je nedavno rekao mama hvala ti. Ja sam mu i tada rekla sad si ljut na mene, ali doćiće period kad ćeš mi se zahvaliti - rekla je Bojana u emisiji "Minsko polje".