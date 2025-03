- Videli smo da je život trenutak, uh, zastao mi je glas... Ne znam šta bih vam rekla, ja sam baš potresena. U nekim novinama je tad izašlo da sam ja pevala, majka me je zvala istraumirana da kaže da je zvala cela porodica, nisu znali kako se zove diskoteka. Mi smo pre godinu dana radili u tom klubu. Biću potpuno iskrena, kada dođeš ispred tog kluba to izgleda kao da smo promašili adresu, a kad uđeš unutra to je spejs-šatl. Publika je divna, energija, što ja nisam očekivala od jednog tako malog mesta kao što su Kočani i evo naježila sam se cela - rekla je potreseno, pa je odgovorila da li je i tada korišćena pirotehnika koja je bila uzrok požara kobnog 16. marta.