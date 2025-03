Aza Handžić je Halida tužila 2020. zbog toga što joj nije vratio novac koji mu je pozajmljivala u periodu od 1996. do 2010. kako bi mu pomogla da se izvuče iz finansijske krize, jer je u tom periodu bila prijateljica njegove porodice. Nakon 2010. više puta mu je tražila pozajmljeni novac, a kako ga on nije vraćao, Handžićeva je 19. novembra 2013. godine poslala opomenu pred tužbu pevaču, na koju on nije reagovao. Dokazi da mu je davala novac na zajam jesu transakcije preko Vestern juniona i sveska u koju je Aza zapisivala koliko je para dala Halidu i kada, a u kojoj se nalazi i njegov potpis kao potvrda da je primio sredstva. Sve to je uvaženo u prvostepenom postupku pred Osnovnim sudom u Prijedoru, dok je drugostepenom odlukom preinačena odluka i smanjen je iznos duga jer sudija nije uvažio pozajmljeni novac koji je Handžićeva slala ljudima iz bliskog Muslimovićevog okruženja. Međutim, Vrhovni sud je uvažio i ove dokaze i potvrdio presudu prvostepenog suda.