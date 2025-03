- Svaki rastanak od tebe, za mene je bio patnja, a bilo ih je veoma malo, jer ti nisi htela nikada da me ostaviš samu. Hvala ti što si brinula kada sam ostala bez sluha, vida, kada sam ostala bez zuba i prestala da se krećem. Hvala ti što si mi uvek davala vremena da shvatim šta želiš, hvala svim porodicama koje su me prihvatale u kuću zbog tebe, svim prijateljima što su gledali na mene kao na svog psa, a hvala i onima koji nisu… Možda posle ovoga usreće nekog drugog psa. Iako znaš da nisam bila raspoložena za druženje sa drugim kucama, upoznala sam ih dosta. Niko mi se od njih nikada nije pohvalio da je držao igraonicu kao ja. Alo, pa ti si stvarno luda kada si mene postavila za gazdaricu i nazvala igraonicu po meni. Zato smo valjda i propali, a ne zbog korone - piše u pismu koje je napisao njen suprug u ime njihovog psa koji je šesnaest godina bio član porodice.

- Hvala ti i za svaku Novu godinu, praznike koje si provodila sa mnom. Najviše me nerviralo kada petarde i vatromet krenu, a ti moraš da me kriješ po wc-u ili voziš kolima po autoputu da ne bih drhtala od straha i slušala sve te užasne zvuke! Znam da si se nervirala kad treba da se putuje, a mene ne prihvataju na let, kada ti se stan u kome treba da živimo sviđa, a ne prihvataju životinje… Moraš da znaš da nisam brinula zbog toga, jer sam znala da me nikada nećeš ostaviti, da tvoj život bez mene nikada nije bio opcija! Bila sam najsrećniji pas zato što si mene izabrala da uživam sa tobom i proputujem pola sveta, obilazim sva mesta, restorane, hotele čak i one zabranjenje za mene. Hvala za svaku šetnju, obrok, lek koji si mi dala i posle sterilizacije me ponovo učila da hodam.