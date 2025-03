Nadežda Biljić već dugo je u vanbračnoj zajednici s Tomom Panićem s kojima ima sina Longa. On je i njen menadžer pa se skoro i ne razdvajaju.

Ona je sada u emisiji "Amidži šou" govorila o njihovom braku i odnosu, ali se i zapitala otkud on s njom, s obzirom na to da je bio svetski top model.

- Samo vi slobodno pravite spiskove i zamišljajte idealne muškarce, sve što nećete će da vas stigne i u to ćete da se zaljubite kao nikada u životu! To je nepisano pravilo, dok ti praviš planove, život se događa - ispričala je Nadežda, a onda pohvalila izgled svog supruga.

- Moj suprug je fizički jako dobar frajer, bivši svetski top model i stvarno ne znam šta je na meni video onakav, ali dobro, to se stalno pitam - nasmejala je sve u studiju Nadežda.

- On je čovek koji sa mnom radi, 24 sata je sa mnom. Osedeo je, poludeo je, ali nikada nije digao ruke i rekao: "Šta mi treba više ovo u životu". Onog momenta kada budete našle muškarca koji ima živce kao konopce, to je to.