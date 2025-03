- Tačno je, nemam šta da krijem. Prestao sam da koristim sve i krenuo sam od nule. Rešio sam da popravim sve što je davno išlo kao po loju i više se ne vraćam na to. Osećam se bolje nego ikad, možda najbolje do sad. Kada sam shvatio da imam ozbiljan problem preduzeo sam mere. Primam blokatore i sada sam novi čovek. Svako od nas ima pravo na greške, bitno je da se uvide na vreme i reše. Nije me sramota da o tome pričam javno jer želim da ljudi nauče neke stvari iz mojih grešaka i rado ću svima pomoći u tome. Sada sam kompletna ličnost za svoju porodicu i posao, pevam kao slavuj i publika oseća promenu - otkrio je Darko.