Voditelj Milan Kalinić i njegova supruga Sandra rešili su da prošle godine stave tačku na svoj brak, i to posle 18 godina zajedničkog života, kad su shvatili da je za njih i njihovu decu najbolje da svako krene svojim putem .

Oni su se navodno vrlo brzo dogovorili da se sporazumno razvedu i podele bračnu imovinu, kako bi sve prošlo što brže i bezbolnije, i to prvenstveno zbog dobrobiti njihovo dvoje dece. Milan je odmah prihvatio da stan u kome su godinama zajedno živeli na Voždovcu pripadne Sandri i njihovoj deci , i oni su tu nastavili da žive. On se preselio kod svoje majke u centar grada i tamo već izvesno vreme živi, kako su prenosili domaći mediji. Voditelj je u svom vlasništvu zadržao i džip i skuter, koji svakodnevno koristi kako bi završio sve obaveze po gradu. Pored stana, Sandri je ostao i jedan automobil.

- Sandra i ja smo toliko dugo zajedno i sve više i više uživamo, ali kako vreme prolazi sve smo veći prijatelji, smejemo se još više nego pre i dopunjujemo. To su retke stvari koje mi imamo jer, gledajući druge ljude, shvatam da su mnogi zajedno samo formalno, ili da su iz nekih razloga izgubili ono "nešto" i da više nije to to - kazao je Milan, prenosio je "Grand".