Jelena je krenula njegovim muzičkim putem, ali kada je postala majka rešila je da estradu ostavi iza sebe. Kao dete pevača znala je da se oni više daju publici nego svojoj deci zbog brojnih obaveza i koncerata, pa ona nije želela to da priredi svojim sinovima. Pravi razlog odustajanja od muzičke karijere svom ocu nikada nije rekla. O tome je svojevremeno i pričala.

- To je jedan od razloga zbog kojeg sam ja prestala da se bavim muzikom. To tati nikada nisam rekla jer me direktno nije ni pitao. Kada sam se ostvarila kao roditelj, shvatila sam koliko su meni roditelji falili pogotovo tata, dešavalo se da ga po šest meseci ne vidim, da je bio na tim turnejama u Rusiji, Belorusiji, Americi, Novom Zelandu. Dešavalo se da ne znamo ni na kom je kontinentu - ispričala je ranije Jelena.