Nadežda Biljić više puta je u javnosti pričala kako je sabotiraju kolege . Ona je sada u emisiji "Amidži šou" priznala da se to i dalje dešava, i još gore nego ranije, ali nije želela da otkrije koje joj kolege podmeću nogu.

- Shvatila sam da za devedeset odsto estrade ja ne postojim, tako se ponašaju. Nikad me niko nije podržao, nikad me niko nije spomenuo za neke duete, za nešto... Da ne ispadne da se sad ja tu nešto žalim. Oni su nepostojeće figure u mom životu, mogu samo da nastave da podmeću nogu, a isto tako ne želim da im pominjem imena. Ako žele sopstvenu reklamu, neka dođu ovde u emisiju, pa neka pričaju. Ja sam ovde da pričam o sebi - ispričala je Nadežda i dodala:

- Postoje neki koji su blizu penzije, a ne žele to sebi da priznaju, pa misle da ću ja da se uplašim njihovih postupaka koji ne priliče godinama i karijerama. Njima želim sve najbolje. Nadam se da nekada u životu, kada budem radila svoj solistički koncert, da ću ih pozvati drage volje, sve te koleginice i kolege, da budu u prvom redu, da im posvetim pesmu, da uživaju u mojim uspesima, pa da vidim šta će tada da urade - rekla je pevačica.

- Evo da ti iskreno odgovorim iz svog ugla. Na primer, ako bi pomenuo ime tog nekog, mediji bi odmah jurili za njegovu izjavu, onda bi naslovne strane bile tvoje i njene (njegove) glave jedna do druge, pa nastavak u epizodama šta se dešava između vas. Taj neko bi verovatno jedva dočekao da bude u medijima, ali ti prosto ne želiš ne samo da mu daješ neki vid reklame, nego ne želiš da se tvoje ime dovodi u kontekst sa njim, plus da te narednih deset godina pitaju novinari "A u kakvom ste sad odnosu ti i taj neko?" i da se iznova i iznova vrti ta priča - napisala je Rada u postu, pa nastavila:

- A da ima sabotaže - ima, i to najviše na privatnim slavljima, od strane radnih bendova, pa čak i jako poznatih orkestara! Kada čuju da organizator veselja želi da pozove neku zvezdu da peva, kreće pobuna: "Šta će ti ona, veruj mi, imamo dve pevačice (primera radi), biće to vrh", kreće ubeđivanje, a kod nekih i ucene - ako pozovu tu zvezdu, oni onda neće raditi (sve naravno zbog para). Kao da oni plaćaju veselje, a ne gazda. Pa mene onda zovu domaćini, izvinjavaju se... To je rupa bez dna.