- To je došlo spontano jer sam bila surovo iskrena. Htela sam da osnažim ljude da budu svoji. Smetalo mi je to da mi kao žene moramo nečemu da se prilagođavamo pogotovo tome šta muškarac voli, kada će vas prihvatiti i kada neće. Smetalo mi je da se to popularizuje, pa sam davala ljudima drugačije savete - rekla je Marina gostujući u 150 minuta.