- Rekli smo da nećemo pred kamerama o tome… Evo, prvi put pred kamerama da ispričam kako je nastala pesma „Pusti probleme“. Inače, kad pravim svoju muziku uvek krenem od svojih ljubavnih emotivnih priča i na kraju to završi u ko zna kojem smeru, a pesma „Pusti probleme“ se desila u trenutku kada smo prilikom pokušaja kupovine nekretnine bili izigrani, namagrčeni. Čovek je prodao, pored predugovora, prodao je drugome za više novca, ali naravno nije bitno… I sad ja onako već nervozan, ne mogu da reagujem jer javne ličnosti ne mogu da reaguju kao običan narod, odmah sam otišao u studio i tako sam napravio strašnu baladu. Kristina dođe i kaže mi neću više balade da plačem, napiši neku veselu pesmu i ja šta da pišem, pusti probleme, i ona kaže to pišI - rekao je on.