- Otišli smo do prodavnice i jedino vredno što su uzeli bio je zlatni prsten. To sam tek posle shvatila, od šoka nisam znala gde se nalazim. Posle sam videla da mi je nestao prsten. Šta god da je bilo, ne treba to da se dešava. Apelujem na ljude da se paze jer nisi bezbedan na ulici, ne znaš s koje strane će ti neko prići. Mi smo samo izašle, u jednom momentu ja sam se samo okrenula i rekla da je neko iza nas. Kasno je već bilo, napad se već desio. Ne znam ko su ti momci, nadam se da ću saznati. To može svakom da se desi - rekla je Zorana za Svetski radio, pa dodala: