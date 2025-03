Svratio je do radnje koja prodaje vunicu za pletenje, u kojoj se kratko zadržao, a potom prolazeći pored svoje mašine, odšetao do frizerskog salona, ali tu njegovim prekršaima nije kraj!

Nakon što je sredio frizuru, Đorđe odlazi do bankomata, do kog je došao svojom besnom mašinom popevši se na trotoar, pešačku i biciklističku stazu. Njome je vozio oko 100 metara, dok su se ljudi pomerali u stranu i u čudu ga posmatrali. Međutim, on se na njihove poglede nije preterano obazirao već je stao nasred trotoara, podigao novac, a potom nastavio da vozi zonom za pešake sve dok nije došao do raskrsnice u koju se uključio preko pešačkog prelaza.